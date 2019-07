Débora Picoito: "Sou contra fazer topless"

Débora Picoito

Foto: Duarte Roriz

01:30

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ elege o Algarve para uns dias de descanso no verão, de onde é natural.– Dentro, no Algarve, porque tenho a certeza que vão ser para relaxar. Se viajar, já não vou descansar tanto porque quero aproveitar ao máximo.– Piscina, porque tenho sempre muito receio do mar e não gosto muito de areia.– Verão quente com água fria para refrescar.– Obrigatório: ir ao Algarve. Dispenso parques aquáticos.– Triquíni. Acho mais sexy.– Fora de questão! Detesto que façam topless ao meu lado. Não sou obrigada a estar com a minha família na praia e ter de levar com as maminhas de outras mulheres. Têm que se comportar e respeitar. Acho que essa prática vulgariza o corpo da mulher. Sou completamente contra.– Festas em grupo com amigos. Mas com uma companhia especial, um jantar com vista para o mar também é perfeito!– Acho que as roupas mais reduzidas das mulheres típicas desta época deixam os homens mais distraídos e pronto (risos).– Uma camisa de seda, e sem roupa interior.– Sair, namoriscar e divertir-me com os amigos e a família.Débora Picoito é natural do Algarve. Ficou conhecida pela participação no reality-show ‘Casa dos Segredos 4’, na TVI. Após essa experiência, foi protagonista do programa ‘Pik8’ na mesma estação. Tem uma paixão por cantar e já lançou uma música.