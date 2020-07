Deborah Secco alvo de críticas após revelar que tinha relações sexuais 10 vez por dia

A atriz brasileira Deborah Secco fez revelações intimistas sobre a sua vida sexual com o marido Hugo Moura, de 30 anos, durante uma entrevista para o canal de Youtube ‘Cada um no Seu Banheiro’, de Sabrina Sato, e está a ser fortemente criticada pelos internautas.

Mãe de Maria Flor, de quatro anos, fruto do casamento com o marido, Deborah contou que chegava a ter relações sexuais 10 vezes por dia.

De seguida, questionada sobre a diminuição da frequência após o nascimento da filha, a atriz de 40 anos afirmou: "Estávamos naquele momento em que só 'transávamos'. Depois, começámos a conversar, 'transar' e cozinhar, 'transar' e ver um filme, mas antes, era só 'transar'", disse.

Após as confissões polémicas, a atriz foi alvo de fortes críticas nas redes sociais, às quais já reagiu. "2020 e as pessoas continuam a achar absurdo falar de sexo. Nasceram da fotossíntese dos pais, né?", questionou na conta de Twitter.

Ainda na entrevista, Deborah, afirmou não perceber porque é que o sexo continua a ser visto como um tabu. "Eu acho uma loucura este tabu que existe com o sexo. Todas as pessoas que existem vieram do sexo. Por que é que as pessoas têm tantos problemas em falar sobre sexo?", questionou, indignada.



Veja aqui o vídeo:





Atriz reagiu à polémica através das redes sociais.