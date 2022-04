Vai ser conhecida esta sexta-feira a decisão do processo disciplinar levantado contra o ator Will Smith pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.A audiência estava marcada para 18 de abril mas foi antecipada em 10 dias.Smith agrediu o colega após este ter feito uma piada sobre a mulher, Jada Pinkett Smith.Entre as possíveis sanções ao ator estão a suspensão, ou mesmo a expulsão da Academia, o que impediria Will Smith de voltar a fazer parte de uma lista de nomeados aos Óscares.