Deco descansa em família no Algarve

01:30

Rui Pando Gomes

Desde que começou a jogar em Portugal, em 1997, que Anderson Souza - o Deco que todos conhecem - elege o Algarve para passar férias. E este ano não é exceção. O ex-jogador do FC Porto, Barcelona e Chelsea está a descansar em Vale de Lobo com a família.Deco está de férias com a mulher Ana Paula Shiavetti e os filhos Yasmin, João, David, Sophia e Olivia, que nasceu no final do ano passado. O antigo craque foi pai pela sexta vez e confessou aoque a pequena Olivia, que fez dez meses na quinta-feira, "é o centro de todas as atenções da família".Apesar das atuais funções de empresário de jogadores lhe ocuparem muito tempo, o ex-jogador faz questão de reunir "toda a família" nas férias. Apenas o filho Pedro está de férias no Brasil com a namorada.encontrou Deco a jantar no novo restaurante City, criado pelo amigo Anthony Pereira no centro da cidade de Albufeira. O espaço é propriedade do empresário Florival Palma.