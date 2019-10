Decote de filha de Ana Malhoa faz furor

"Neste momento, a irmã da Kim [Kardashian] está a chorar", escreveu uma fã, comentário ao qual Índia Malhoa colocou um 'gosto' e respondeu com um 'emoji' a rir. "Meu Deus, irmã da Kim, és tu?", disse outro seguidor. "Quando crescer quero ser como tu", pode ler-se ainda nos comentários.



Recorde-se que Índia Malhoa já chegou a ser atacada nas redes sociais pela sua imagem, ao ser acusada de recorrer a cirurgias estéticas. "Ainda estou para perceber se fazer plásticas, botox ou o que quiserem chamar é algum crime nesta sociedade", escreveu recentemente, acrescentado: "Cansada deste género de mensagens/comentários, entre outros, ofensivos diariamente".



A mãe, Ana Malhoa, manifesta-se sempre como a principal apoiante da filha, defendendo-a sempre dos comentários negativos. As duas mantêm uma relação muito cúmplice.

, de, voltou a exibir toda a sensualidade nas redes sociais e a encantar os milhares de seguidores que a acompanham.A cantora partilhou uma fotografia com um vestido preto onde exibe um decote ousado e revelador. A jovem contou com centenas de elogios. Além disso, foi mais uma vez comparada à estrela americana, irmã de Kim Kardashian, pelas semelhanças evidentes no rosto.