Decote sexy de Aurea faz furor em gala do 'The Voice'

No último domingo, todas as atenções voltaram-se para Aurea, durante a emissão do programa ‘The Voice - Portugal’, da RTP1. E tudo por causa do decote explosivo que a artista, de 33 anos, escolheu para brilhar na noite de gala.









A roupa da cantora não escapou ao olhar atento dos fãs e seguidores do programa, que rapidamente tornaram o look viral através das milhares de partilhas que foram feitas nas redes sociais. Os comentários elogiosos dispararam e a jurada – ou melhor, o seu decote – tornou-se num dos assuntos mais falados da noite de domingo.

Dona de umas curvas escaldantes e de uma forma física invejável, esta não é a primeira vez que a jurada da RTP1 surpreende os fãs com um look sensual, sendo considerada, a par com Catarina Furtado, uma das musas do formato.





A passar por uma fase profissional instável, e com os espetáculos cancelados devido à pandemia de Covid-19, Aurea apoia-se no namorado, Rodrigo Castelhano, com quem vive um relacionamento discreto há poucos meses. O ator, que em tempos já foi considerado o menino-bonito de Cristina Ferreira, é o novo dono do coração da artista, depois de esta ter superado a rutura de Ricardo Oliveira, com quem namorou mais de um ano.





Agora, volta a ter motivos para sorrir no amor, depois de ter conquistado o ator e modelo Rodrigo Castelhano.