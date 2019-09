Demi Moore revela que foi prostituída pela mãe

Em 'Inside Out', a autobiografia que lançou esta semana,Demi Moore conta como, aos 15 anos, a mãe, Virginia King, a costumava levar a bares para atrair a atenção de homens. Um dia, chegou a casa e deparou-se com um homem mais velho que a violou. No fim perguntou-lhe: "Como é que te sentes ao seres prostituída pela tua mãe por 500 dólares?"



Mas este não é o único episódio chocante que relata no seu livro. Aos 12 anos, a atriz salvou a vida da mãe quando esta tentou suicidar-se com recurso a comprimidos. A vida de Demi não melhorou com a sua 'fuga' para Hollywood, onde acabou por sucumbir à tentação das drogas e do álcool.





Toda a história na revista Vidas, amanhã nas bancas em exclusivo com o jornal Correio da Manhã.