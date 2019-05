Demi Moore revela passado de drogas e relações falhadas

O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas

Demi Moore vai lançar uma biografia intitulada 'Inside Out' a 24 de setembro. O livro vai falar sobre os seus problemas com as drogras e os amores e desamores que viveu.Na publicação, a atriz, de 56 anos, revela que quase perdeu o papel em '', em 1985, apósAcabou por ser internada, numa clínica de reabilitação, aos 23 anos.A infância da atriz foi marcada por momentos complicados. A mãe sofria de alcoolismo e chegou a provocar um incêndio. O seu padrasto suicidou-se e ela nunca chegou a conhecer o pai biológico.A atriz viveu várias paixões desde que se mudou para Los Angeles. Casou-se, pela primeira vez, aos 18 anos, com o músico Freddy Moore, com quem esteve casada durante quatro anos. Durante as gravações da série 'Hospital General', a atriz envolveu-se com o ator Emilio Estevez.Atualmente, Demi Moore está apaixonada por Madha Mandzuka, um estilista sérvio de 43 anos.