Depois da morte do filho, Florbela Queiroz faz desabafo: "Já não faço nada aqui"

", escreveu numa publicação que, entretanto, já não está disponível.



, escreveu numa publicação que, entretanto, já não está disponível.

No dia em que fez um ano desde a morte do filho, Manuel João Matias, Florbela Queiroz deixou um desabafo alarmante na sua conta de Facebook.Não é a primeira vez que a atriz de 80 anos fala sobre a dor que sente. Mas a recente partilha deixou os seus amigos e seguidores bastante preocupados., comentou Isabel Medina., escreveu o ator Heitor Lourenço.Recorde-se que a relação entre a artista e o filho, que morreu com 44 anos, não era a melhor. Manuel João Matias e a nora, Marília Barros, chegaram a ser condenados a dois anos e meio por violência doméstica contra a atriz, em 2015. Florbela Queiroz e o filho reaproximaram-se em 2019 depois deste ter pedido perdão à mãe pelo passado marcado por muitas polémicas.Manuel João Matias era editor de imagem na SIC e foi encontrado morto, devido a um ataque cardíaco, em casa pela mulher.