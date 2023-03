Depois da polémica traição, Rúben da Cruz foi para Angola

10:35

Rúben da Cruz irá atuar nos dias 3 e 4 de março, sexta e sábado. Quinta-feira, dia 2, mostrou-se no aeroporto, acompanhado do DJ WALGEE.

Rúben da Cruz tem estado nas bocas do país e não é pelos melhores motivos. A ex-companheira, Filipa Falcão, divulgou as traições do o DJ nas redes sociais, o que desencadeou uma onda de críticas, até de ex-namoradas.Neste momento, o ex-concorrente do 'Big Brother' está de viagem rumo a Luanda, Angola, para pôr música num espaço de diversão noturna, tal como partilhou na sua página de Instagram.