Depois de assumir fazer sexo em grupo com o namorado, Anitta separa-se

Anitta e Pedro Scooby estavam a namorar há cerca de dois meses, mas parece que o amor não resistiu.A imprensa brasileira anunciou esta sexta-feira o fim do namoro da cantora e a mesma confirmou-o. O casal estava a namorar desde junho e o início do namoro foi polémico pois Pedro Scooby tinha acabado de terminar o casamento com Luana Piovani.A artista explicou que o fim da relação se deve a estar focada na sua saúde. Anitta afirma que pediu ao ex-marido de Luana para "recuperar sozinha", de acordo com a imprensa brasileira.Recorde-se que Anitta assumiu que esta e o surfista costumavam fazer sexo em grupo A estrela brasileira estreou o seu programa 'Anitta Entrou no Grupo' e fez revelações sobre o seu relacionamento - agora findado - com Pedro Scooby. David Brazil questionou a cantora sobre como é que ela é na cama e Anitta não teve papas na língua. "Depende do que estou a fazer. Se estamos numa selvageria... se é um amorzinho só nós os dois, eu sou mais romântica", respondeu.O apresentador acabou por perguntar se Pedro e Anitta faziam sexo em grupo e a cantora confirmou. "Às vezes tem", revelou.