Depois de umas férias românticas com o namorado, Cláudio Ramos dedica-se à filha

Cláudio Ramos continua em modo férias. O apresentador embarcou numa viagem de sonho com o namorado Diogo Faria , onde desfrutaram das mais belas paisagens paradisiacas eTerminada a viagem romântica, o cronista social está de regresso a Portugal e tem desfrutado os últimos dias de férias na companhia da filha Leonor, de 14 anos.Tal como tem mostrado nas suas redes sociais, Cláudio Ramos tem dedicado o seu tempo à filha, que vive no Alentejo com a mãe e a restante família. Nas imagens partilhadas é possível ver que pai e filha se têm dividido entre idas à praia e mergulhos na piscina.Apesar da distância, e relação de cumplicidade entre Cláudio e a filha é evidente.