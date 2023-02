Depois do drama, Andreia Vale regressa a casa com o filho

"A vida é o que acontece, enquanto estamos ocupados a fazer planos." cita Andreia Vale na fotografia publicada no seu 'Instagram' ao sair da MAC, ao lado do marido, Duarte Gonçalves. O casal mostra-se feliz no regresso a casa, com o novo membro.



A jornalista da TVI tinha parto previsto para Março, mas o nascimento de Miguel foi antecipado para o início deste ano, depois de algumas complicações. O bébé nasceu prematuro, às 31 semanas.A pivot aproveita para fazer um agradecimento na publicação, à Maternidade Alfredo da Costa, que foi a sua casa durante o internamento.é possível ler na publicação.

Miguel é o primeiro filho de Andreia Vale com o atual marido e o terceiro da jornalista, mãe de Afonso, de 20 anos, da sua relação com Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do grupo Cofina, e de Pedro, de 14, fruto do matrimónio com Nuno Santos, atual diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal.