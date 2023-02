Depressão e vício do álcool de Jaciara Dias após separação

Após o nascimento do segundo filho em comum com Deco, com quem manteve um casamento de 2005 a 2008, deixou-se dominar pelos ciúmes e inseguranças e a relação caiu no abismo.

Jaciara Dias recordou o pior momento da sua vida. Após o nascimento do segundo filho em comum com Deco, com quem manteve um casamento de 2005 a 2008, deixou-se dominar pelos ciúmes e inseguranças e a relação caiu no abismo."Era tão apaixonada e tão insegura que ele não podia falar com ninguém. Eu estava muito insegura", disse a empresária em conversa com Júlia Pinheiro, na SIC. O fim da relação levou Jaciara à depressão e a refugiar-se na bebida."Hoje tenho a consciência de que me fiz muito mal (…) comportamentos tóxicos, muita bebida (…) A minha filha teve que amadurecer muito rápido", disse a brasileira.