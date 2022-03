Deputado brasileiro partilha áudio sobre mulheres ucranianas

Arthur do Val confirmou ser o autor dos áudios que se tornaram virais

Num áudio que enviou a um grupo de amigos, e que acabou por se tornar público e viral, afirma que as mulheres ucranianas são “fáceis porque são pobres”. “Não ‘peguei’ ninguém, mas eu ‘colei’ em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, ouve-se no áudio. “A fila de refugiadas, irmão... Imagina uma fila de, sei lá, 200 metros ou mais, só de deusas”acrescenta.



As palavras de Do Val estão a gerar indignação e, no regresso ao Brasil, o deputado, acusado de machismo, foi obrigado a retratar-se. “O que disse foi um erro, num momento de entusiasmo. Não é o que penso.”