Derrota no 'Hell's Kitchen' deixa Lucas revoltado

11 jun 2021 • 18:50

Num aceso e disputado duelo, Francisca Dias sagrou-se, no último domingo, a grande vencedora da primeira edição do 'Hell's Kitchen' (SIC). Tal como a 'Sexta' já havia noticiado, a jovem conquistou um lugar na cozinha do restaurante 100 Maneiras, do chef Ljubomir Stanisic (onde já trabalha), e ainda ganhou um carro.Já o segundo lugar foi entregue a Lucas Fernandes, que levou para casa a medalha de prata. Logo após o término da emissão, o cozinheiro de Vila Verde, que esteve obrigado ao silêncio durante os meses de gravações e exibição do programa devido a um contrato de sigilo profissional, quebrou o silêncio e deixou evidente a sua revolta com o desfecho final., escreveu o empresário na rede social Instagram, deixando evidente o seu descontentamento e sugerindo que existiu manipulação de imagens.Além disso, Lucas mostrou ainda vários comentários de fãs e seguidores em que estes defendiam a sua vitória no programa.