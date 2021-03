Desaparecimento de Pipoca Mais Doce gera estranheza

Não veio porque está doente. Teve um problemazito de saúde, nada de grave".



Às segundas-feiras também era hábito de Ana Garcia Martins ir aos estúdios do 'Dois às 10' comentar o 'Big Brother', mas esta semana não compareceu.



Os dois filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, têm estado com o pai, Ricardo Martins Pereira.

Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, falhou a gala do 'Big Brother' (TVI) este sábado, devido a um problema de saúde, e continua ausente das redes sociais desde então.Mesmo quando esteve infetada com Covid-19, Pipoca nunca deixou de fazer partilhas diárias com os seguidores.No sábado, Cláudio Ramos anunciou, no início do programa, que Pipoca ia estar ausente. "