Famosos vivem férias milionárias em bombas do mar

01:30

Rute Lourenço

Este ano, e devido à pandemia, foram muitos os famosos que esqueceram as férias em hotéis de luxo e preferiram o conforto e exclusividade dos seus iates, de forma a terem segurança máxima.Cristiano Ronaldo tem partilhado com os fãs os momentos a bordo da sua nova bomba do mar, um superiate avaliado em quase 6 milhões de euros que comprou no último mês. É lá que o jogador tem descansado na companhia de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos, que já não querem sair da embarcação, nem mesmo para dormir. São várias as noites em que a família tem trocado o conforto da mansão de luxo, em Turim, pela experiência de pernoitar no barco.O eterno rival de CR7, Lionel Messi, também preferiu o luxo e recato do seu iate para desfrutar de uns dias com a família em segurança. Ibiza foi o destino escolhido pelo jogador do Barcelona, que, nas redes sociais, tem mostrado como se sente feliz com a tranquilidade do mar.Antes de rumar ao Algarve, onde se encontra, também a filha de José Mourinho viveu dias de descontração a bordo de um barco, em Marbella, no sul de Espanha.