Desesperada ex de José Carlos Pereira faz um desabafo

A antiga companheira do ator recorreu às redes sociais para expor toda a situação.

27 nov 2023 • 13:14

de 2 anos, e

, de 1, conta que se manteve em silêncio, mas que agora já não "aguenta mais" estar "a sofrer sozinha", começou por dizer Inês de Góis.





Inês de Góis falou sobre a relação com José Carlos Pereira e da maneira que este a ajuda com os filhos, através de várias histórias que partilhou na sua conta de Instagram. A ex-companheira do ator com quem tem dois filhos em comum Tomás,AfonsoApesar de, segundo a mesma, ter sido aconselhada a não se expor desta forma, Inês de Góis, fê-lo numdando conta que, disse Inês de Góis referindo que o ator dava-lhe 400 euros por mêsDe seguida, a ex-companheira de José Carlos Pereira partilhou:A mãe dos filhos do ator e médico revelou ainda que durante a relação que manteve com o ator de 'Festa é Festa', da TVI, teve de aguentare mostrou-se ainda indignada com a viagem que o ator fez o Brasil, na data do seu 45º aniversário, a 17 de novembro, afirmando que este não quer saber da família e dos filhos., disse Inês de Góis.Após os inúmeros vídeos, nos quais expõe toda a situação, Inês de Góis deixou ainda uma mensagem escrita., escreveu Inês de Góis numa história que publicou no Instagram.