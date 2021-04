Desfile de brilho e elegância em gala de Londres

A 74º edição dos prémios da Academia Britânica das Artes Cinematográficas e da Televisão (BAFTA) manteve a tradição e estendeu a passadeira vermelha para aplaudir e distinguir os maiores talentos internacionais.

Devido à pandemia da Covid-19, a cerimónia foi dividida em dois momentos no Royal Albert Hall, em Londres, Inglaterra.

Tal como manda a ocasião, os artistas elegeram looks repletos de glamour e irreverência e mantiveram o encanto e simbolismo da cerimónia. O dress code clássico, com peças de alta costura, que primam pelos brilhos e excentricidade, não passou despercebido e conquistou milhares de elogios do público, que se manteve colado à cerimónia através das redes sociais do evento.

Vanessa Kirby, Renée Zellweger, Anna Kendrick e Ashley Madekwe foram algumas das figuras de destaque da noite e desfilaram os visuais mais arrojados, que espelham toda a elegância do evento.



Os vestidos longos com brilhos e cores vibrantes mantiveram-se como grande tendência da gala.