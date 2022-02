Desfile de brilho e glamour na gala do 29.º aniversário da TVI

A passadeira vermelha estendeu-se no Casino Estoril, no passado sábado, para a gala do 29º aniversário da TVI.No Salão Preto e Prata, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha foram os anfitriões da noite que reuniu as principais caras da estação e que elegeram os visuais mais elegantes e arrojados para assinalar a data especial.Os brilhos, decotes pronunciados e cores vibrantes foram elementos bastante requisitados pelas celebridades que confessaram as saudades de uma gala e toda a envolvência da preparação. "Já são muitos anos sem celebrar e é muito bom voltarmos a estar todos juntos e vestir de acordo com o momento de festa", disse Sofia Ribeiro, que elegeu um vestido do criador português João Rolo.Mafalda Castro também aliou o glamour da ocasião ao visual e elegeu um vestido com um corte bastante ousado e sofisticado do criador português. Kelly Bailey teve festa a dobrar uma vez que celebrou o seu 24º aniversário na gala da estação.Para a ocasião, elegeu um vestido que primou pela ousadia da jovem criadora Rita LBS. Pedro Teixeira e Angie Costa foram outras das celebridades que brilharam no evento.