Desfile de elegância e talento nos Grammy

01:30

Carolina Cunha

A emblemática passadeira vermelha estendeu-se para a 63ª cerimónia dos Grammy Awards, em Los Angeles. Um evento pautado pela habitual elegância e glamour que distinguiu as principais estrelas do panorama musical internacional em que as mulheres estiveram no centro das atenções pelo talento e beleza. Um espetáculo que reuniu diversas celebridades que, tal como manda a tradição, elegeram os looks mais arrojados com o toque habitual de extravagância, repletos de cor, brilhos, transparências e decotes.Foi o caso de Taylor Swift, uma das grandes estrelas da noite, que se tornou na primeira intérprete feminina a ganhar a categoria de ‘Álbum do Ano’ por três vezes. A cantora elegeu um vestido floral com a assinatura de Oscar de la Renta, que deixou em evidência toda beleza e elegância. Já Dua Lipa optou por um visual mais arrojado da casa Versace com um vestido repleto de brilhos que salientou toda a sua ousadia.Mas o grande destaque da noite foi para Beyoncé, que ganhou quatro troféus, tornando-se assim na mulher com mais Grammy na história: 28 no total. A artista conquistou milhares de elogios com um visual preto integral, da estilista Schiaparelli.