Desfile de elegância e beleza em Veneza

01:30

Carolina Cunha

O Festival Internacional de Veneza começou esta quarta-feira e decorre até ao próximo dia 7. Na passadeira vermelha daquele que é considerado um dos mais prestigiados certames da arte cinematografia têm desfilado diversas personalidades exibindo os looks repletos de elegância e glamour.Entre as várias celebridades, destacam-se as portuguesas Sara Sampaio e Raquel Strada. A modelo da Victoria’s Secret dispensou o habitual vestido de cerimónia e apostou num visual arrojado, com um fato da marca Armani, repleto de brilhos e lantejoulas, que evidenciou a sua silhueta e conquistou a atenção de todos os presentes.Já a apresentadora Raquel Strada, que se estreou no evento, voltou a dar provas da sua elegância e requinte com um vestido vermelho e um luxuoso colar. Nas redes sociais mostrou-se radiante por ter sido convidada para o evento: "Foi um momento muito bonito".Candice Swanepoel, Scarlett Johansson, Kate Upton e Brad Pitt foram algumas figuras de destaque que também deslumbraram.