Desfile de elegância na passadeira vermelha dos Prémios E!

01:30

Carolina Cunha

O talento nacional voltou a ser distinguido em mais uma gala dos Prémios E! Red Carpet 2020. O Museu da Eletricidade, em Lisboa, foi palco da cerimónia que contou com a presença de diversas caras conhecidas do panorama nacional que não perderam a sétima edição do evento.



A passadeira vermelha da cerimónia ficou marcada pelo desfile de elegância e sofisticação dos convidados, que exibiram visuais arrojados sem esquecer o habitual glamour exigido para o momento.

Isabela Valadeiro, Ana Rita Clara, Eunice Muñoz e Paulo Pires foram alguns dos grandes vencedores da noite e arrecadaram mais um galardão que distingue as suas carreiras no meio artístico. Também Cristina Ferreira viu o seu nome ser distinguido, mas acabou por não marcar presença na festa.

Os visuais arrojados e sensuais foram nota dominante, numa passadeira vermelha repleta de estilo e glamour.