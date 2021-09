Desfile de estrelas irreverentes na Met Gala em Nova Iorque

Liberdade e ousadia foram mais uma vez as palavras de ordem na passadeira vermelha do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque: desde a máscara preta de Kim Kardashian, à homenagem de Billie Eilish a Marilyn Monroe, passando pelas transparências de Zoë Kravitz ou de Kendall Jenner.Com um revelador vestido vermelho, a atriz Megan Fox foi outras das personalidades que impressionaram e atraíram a atenção dos fotógrafos.Também Jennifer Lopez, de 52 anos, muito elegante, com um vestido longo e um chapéu de abas largas, nem por isso deixou a sensualidade em mãos (ou silhuetas) alheias.Em contrapartida, Justin Bieber e a mulher, Hailey, deram nas vistas não só pela sobriedade do traje negro como pelo ar enfadado que o cantor mostrou durante quase toda a cerimónia. O Met Gala, formalmente intitulado Costume Institute Gala, é uma cerimónia anual de angariação de fundos para benefício do Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque.Enquanto na passadeira vermelha do Met Gala, as figuras públicas eram destaque pela sua irreverência, fora do evento o centro das atenções foram os vários manifestantes que se juntaram em frente ao Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, onde decorria a festa, em nome do movimento ‘Black Lives Matter’. A polícia acabou por reagir e foram vários os manifestantes que acabaram detidos pelas autoridades.O movimento ‘Black Lives Matter’ tem como objetivo lutar contra a violência contra as pessoas negras.