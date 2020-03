Desfile de Fátima Lopes em Paris com inspiração japonesa

01:30

Carolina Cunha

Paris voltou a ser palco de mais uma emblemática semana da moda, com a participação dos maiores criadores a nível internacional. A estilista Fátima Lopes, que celebra este ano o 21º aniversário de presença, voltou a destacar-se com uma coleção arrojada inspirada na cultura japonesa. "É um tema que eu há muito tempo queria fazer, é um tema inspirado na estética e filosofia japonesa. É uma coleção de inverno muito sofisticada e diferente de tudo o que eu já fiz", revelou a designer ao CM, radiante com o resultado final.

Fátima Lopes apostou em materiais nobres, em casacos feitos a partir de caxemira e lã de alpaca, mas também coordenados em seda, vestidos kimono e capas. A estilista detalhou que esta foi uma das suas coleções "mais difíceis e exigentes" devido à complexidade do trabalho de estruturação das peças.

Quanto às cores para a próxima estação, Fátima apostou no vermelho, caqui, preto, azul e padrões como xadrez e juntou à coleção uma linha demim, de cintos e calçado.