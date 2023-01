Desfile de sensualidade e glamour na gala dos Globos de Ouro

01:30

Vanessa Fidalgo

Com pompa, circunstância e tentando regressar à normalidade - depois dos escândalos que atingiram, nos últimos dois anos, a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, alvo de acusações de corrupção, abuso de poder e discriminação -, a 80.ª gala dos Globos de Ouro realizou-se na 4.ª feira à noite, em Los Angeles (EUA).Antes de o pano abrir, todos os olhos estiveram postos no glamour da passadeira vermelha. Destaques: Jenna Ortega deu nas vistas com um etéreo modelo da Gucci, Jessica Chastain vestiu uma fabulosa ‘teia de aranha’ em lantejoulas (de Oscar de La Renta), enquanto Emma D’Arcy brilhou num estilo punk.A piada da noite coube a Eddie Murphy (prémio carreira), lembrando que a melhor maneira de qualquer um se manter seguro na vida é "pagar os impostos, cuidar da saúde e manter o nome da esposa de Will Smith fora de discursos".