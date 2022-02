Desfile de talento e irreverência nos Brit Awards 2022

01:30

Carolina Cunha

A passadeira vermelha estendeu-se em Londres para a 42ª edição dos Brit Awards, que atribuem prémios a nomes sonantes da música britânica e internacional.Adele foi a grande estrela da noite ao arrecadar os principais prémios. A cantora de 33 anos levou para casa três prémios: Álbum do Ano (‘30’), Artista do Ano e Canção do Ano (‘Easy On Me’). Além destas conquistas, Adele deu que falar pela sua imagem elegante.Visivelmente mais magra, brilhou com um vestido longo preto, assinado pela Armani Privé, feito exclusivamente para ela. Também está a dar que falar o vistoso anel de diamantes que usou e que é apontado como símbolo do seu compromisso com Rich Paul.Ed Sheeran também foi um dos protagonistas da cerimónia ao ser galardoado Compositor do Ano com o tema ‘Bad Habits’.A gala na capital britânica foi pautada pela habitual dose de glamour, com diversas figuras do panorama artístico a exibirem looks irreverentes. Joy Crookes, Talia Storm e Zara McDermott mostram o lado mais ousado com visuais repletos de sensualidade.n