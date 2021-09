Desgosto amoroso abalou António

António Bravo, de 31 anos, é um dos concorrentes do ‘Big Brother’ (TVI) mais acarinhados pelo público. Logo no vídeo de apresentação assumiu-se como homossexual, deixando para trás qualquer tabu em relação ao tema, e revelou ter sofrido uma grande desilusão quando um relacionamento chegou ao fim. Sabe-se agora que o antigo amor do jovem empresário era alguém dez anos mais velho. Após a rutura, António foi-se abaixo."Luto contra a depressão", confessou em 2019. "Desde novo que lido com sentimentos de profunda tristeza. Um enorme vazio, uma ansiedade constante. Cheguei a pensar que não havia mais nada para mim", acrescentou. Palavras fortes que emocionaram aqueles que acompanharam de perto o processo. Mas António não baixou os braços e procurou ajuda. "Além de psicoterapia, procurei resposta e conforto na fé, dediquei-me ao desporto, comecei a escrever e embarquei numa aventura no outro lado do Mundo", disse.O jovem, descendente do rei D. Pedro VI por via materna, mudou-se para a Austrália e começou tudo do zero. Encontrou-se e encontrou as respostas que precisava para voltar a munir-se das energias necessárias para voltar a Portugal. Superada a crise emocional, António decidiu aventurar-se no mundo dos negócios, dedicando-se ao turismo rural. Abriu uma unidade hoteleira na zona de Melides e tem tido sucesso. Agora, contra os ideais da família, concorreu ao ‘Big Brother’ cumprindo aquele que era um dos "maiores sonhos" da sua vida.Desde a estreia do programa que António Bravo tem vivido e observado o jogo numa rulote, por ordem da produção. O espaço, exíguo, é dividido com outra concorrente, Rita Santos, à qual confessou ter algumas reservas em relação a Aurora Sousa."Ela quando tenta ter graça, sai-lhe um bocadinho forçado. Eu acho que quando está mais nesse registo é para ver se ela se destaca de alguma maneira, para não ser votada a sair", explicou. Aurora Sousa é uma das nomeadas da primeira semana do concurso, a par com Débora Neves, Nuno Lopes, Rafael Teixeira, Ana Barbosa e Fábio Faísca.