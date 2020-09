Desgosto de Sara Sampaio já pertence ao passado Modelo celebra data especial com aqueles que ama e esquece em definitivo Oliver Ripley

Desgosto de Sara Sampaio já pertence ao passado

16:12

O 29ª aniversário de Sara Sampaio foi em julho, mas a pandemia adiou várias datas importantes, entre as quais esta. Neste caso, os amigos da manequim portuguesa decidiram reunir-se e proporcionar-lhe uma celebração muito especial. Foi de tal forma emotiva, que Sara viu-se obrigada a agradecer publicamente. "Tenho os melhores amigos de todos os tempos".



Beber para esquecer

Os últimos dois meses revelaram-se dolorosos para Sara Sampaio, que viu o namoro de cinco anos com Oliver Ripley chegar ao fim. Os motivos permanecem no maior dos secretismos. Durante a festa de aniversário, a manequim refugiou-se no vinho para esquecer o recente desgosto. "Nunca mais beberei vinho de qualquer outro copo", prometeu.

