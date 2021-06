Desilusão conduziu a revelações polémicas de Harry

16:37

Foi profundamente "irritado" que, a 7 de março, vinte e quatro horas depois de ter ficado a saber que a avó, a Rainha Isabel II, lhe retirara os seus títulos militares., afirmou uma fonte ao jornal ‘The Sun’.Recorde-se que Harry cumpriu 10 anos no exército (saiu em 2015) tempo durante o qual subiu no ranking daquela força militar, recebendo a insígnia de Capitão de Wales (título herdado do seu avô).Recebeu ainda um conjunto de outros títulos como membro da Família Real: capitão-geral dos fuzileiros navais reais e comandante honorário da Força Aérea Real Huntington. De referir que a Rainha Isabel II é chefe das forças armadas do Reino Unido.