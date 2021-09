‘Deslize’ termina com carreira no futebol de Ricardo do Big Brother Concorrente tem dois filhos, de 11 e sete anos.

Ricardo Pereira, o concorrente de 28 anos residente em Alverca, era apaixonado por futebol e considerado uma verdadeira promessa na modalidade quando, aos 16 anos, a vida lhe trocou os planos, com o nascimento do primeiro filho, Francisco.



Para tornar as coisas ainda mais difíceis, a relação acabou, devido a uma traição com um dos seus ‘supostos’ melhores amigos. Por causa da paternidade, Ricardo deixou as lides desportivas e tornou-se comissário de bordo. Além de Francisco, que tem atualmente 11 anos, o concorrente tem mais um filho, Martim, com sete anos. Mantém com ambos uma relação forte "devido à proximidade de idades", segundo já explicou no programa.

