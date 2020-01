Despedida emotiva dos familiares de Jorge Jesus

Jorge Jesus mostrou a família e os amigos mais próximos nas redes sociais

Foto: Direitos Reservados

01:30

Jorge Jesus está a queimar os últimos cartuchos do período de festas ao lado dos familiares em Portugal. O técnico português, que brilha ao serviço do Flamengo, fez um último registo em família e partilhou-o com os admiradores, manifestando clara saudade."Férias quase a acabar. Depois de uma temporada grandiosa, estou a aproveitar todo o tempo que ainda tenho aqui em Portugal para me divertir com os amigos e a família! Daqui a pouco é hora de se despedir para fazer uma temporada ainda maior!", escreveu como legenda de uma imagem no Instagram.Além da homenagem sentida a todos aqueles que têm acompanhado o seu percurso no outro lado do Atlântico, JJ tem aproveitado também para se livrar das calorias das férias, aconchegadas pelas receitas portuguesas, habituais na recente quadra festiva. "Seguimos com o foco", apontou durante um treino físico. Sabe oque a partida do treinador deverá acontecer nos próximos dias.