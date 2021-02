Desvendada a identidade da namorada de Nuno Markl: "É só as pessoas estarem atentas"

E assim foi. Nos comentáros seguintes, vários internautas mais atentos identificaram o Instagram de Teresa, a amada do radialista. No entanto, pouco se sabe sobre a nova companheira de Markl para além do nome e da sua profissão. Teresa é ilustradora e faz questão de partilhar vários desenhos com os seus seguidores nas redes sociais.O locutor de rádio voltou a encontrar o amor, quatro anos depois de ter assinado o divórcio com a apresentadora, com quem tem um filho de 11 anos.