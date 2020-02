Desvendado o vencedor de 'A Máscara' Saiba quem é o famoso que está por detrás da máscara vencedora do programa da SIC.

Desvendado o vencedor de 'A Máscara'

05 fev 2020 • 11:55

Está desvandado a máscara vencedora do programa da SIC. O Correio da Manhã confirmou que a cantora Rita Guerra, que dá vida à máscara do Corvo, foi a grande vencedora do programa.



A final de 'A Máscara' já foi gravada e será emitida em março. Recorde-se que Raquel Tavares (Pavão), Mariana Pacheco (Borboleta), Sara Carreira (Pantera) e o youtuber Windoh (Cavaleiro) são as personagens misteriosas que ainda estão por desvendar pelos investigadores do formato.

