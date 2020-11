Dia das bruxas: Doces travessuras

01:30

Miguel Azevedo

Com maior tradição nos EUA, o Halloween, ou o Dia das Bruxas, (31 de outubro), já é comemorado um pouco por todo o Mundo. Neste dia ouve-se de porta em porta a tradicional frase ‘doce ou travessura?’ e multiplicam-se os disfarces alusivos à data: bruxas, mortos-vivos, vampiros ou fantasmas.Com o advento das redes sociais, muitas são as celebridades que não deixam passar o dia em branco, fazendo questão de partilhar o espírito com os milhares de seguidores. E quase à semelhança do Carnaval, no Dia das Bruxas tudo é permitido à imaginação. A norte-americana Bebe Rexha, por exemplo, decidiu mascarar-se de Poison Ivy, uma das inimigas do Batman, enquanto a cantora espanhola Rosalía optou por reduzir na roupa e colocar uma peruca laranja, a cor das abóboras, outro símbolo do Halloween.Cindy Álvarez Garcia, mulher do jogador do FC Porto Matheus Uribe, também não ficou a dever nada aos agasalhos e, em lingerie, publicou várias fotos com a legenda: "Buuuuu!". Da mesma forma também Christine McGuinness optou pela roupa íntima. Já David Beckham e a filha Harper escolheram uns dentes de vampiro. Por cá, Carolina Patrocínio foi uma das que aderiram ao Halloween, vestindo-se da bruxa má Maléfica.