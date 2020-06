Dia de aniversário da mulher de Pedro Lima marcado pela dor

Anna Westerlund, mulher de Pedro Lima, completou ontem 42 anos. Um aniversário marcado pela dor, após a trágica morte do companheiro, no sábado.sabe que a ceramista passou o dia em casa e recebeu a visita de amigos, entre eles as atrizes Ana Brito e Cunha e Jessica Athayde.No dia anterior, Anna esteve na última homenagem ao ator, no Hipódromo de Cascais, na qual lhe dedicou uma carta. "O segredo da nossa relação foi sempre rir. Fomos sempre apaixonados um pelo outro. O nascimento dos nossos filhos foi o melhor momento das nossas vidas", disse, emocionada.Neste dia, há um ano, Pedro Lima tinha-lhe feito uma declaração de amor: "Hoje acordaste ainda mais bonita do que ontem. Que sorte ter-te encontrado. Amo-te."Entretanto, depois do mestre de kickboxing de Pedro Lima ter revelado aoque o ator lhe tinha confidenciado, horas antes de morrer, que tinha sido informado pela TVI que ia "ficar sem trabalho no final do ano", a estação nega."Os abutres que aproveitam tragédias desta dimensão para se promoverem deveriam meter a mão na consciência e pensar na dor da família", afirmou uma fonte oficial.Nos últimos dias tem-se gerado uma verdadeira onda de solidariedade em torno da família de Pedro Lima. Além das palavras de conforto, amigos, e principalmente anónimos, fizeram questão de apoiar o trabalho da mulher do ator, Anna Westerlund, comprando peças do seu ateliê.No site da ceramista, é possível confirmar-se que muitas das peças da sua coleção encontram-se já esgotadas. E, nas redes sociais, o seu trabalho tem sido amplamente partilhado.Anna tem uma loja no Chiado, em Lisboa.