Diamantino faz férias com a mulher no sul do país

01:30

O ex-jogador Diamantino Miranda e a mulher foram surpreendidos pelo CM num restaurante à beira-rio, no Algar- ve. O comentador de futebol da CMTV está a recuperar energias no Sul do País e foi fotografado a comer uma refeição ligeira (uma sanduíche), antes de voltar para casa.

Aos 63 anos (completará os 64 já na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto), Diamantino exibia um ar bronzeado e descontraído, próprio de quem está de férias e a gozar o bom ar da praia. O que não faz o descanso!