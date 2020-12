Diana assumiu que se sentia como "um produto numa montra"

03 dez 2020 • 15:32

A polémica entrevista que a princesa Diana deu em 1995 ao jornalista Martin Bashir da BBC volta a estar em destaque. O irmão de Lady Di, Charles Spencer, quer que se apurem responsabilidades, uma vez que acredita que foi obtida de forma ilícita.





No últimos dias foram recuperadas partes da conversa, na qual a princesa falou sem pudores sobre os problemas do seu casamento com o príncipe Carlos e ainda da pressão a que estava sujeita por parte da imprensa.





"Disseram-me a mim e ao meu marido, quando ficámos noivos, que a imprensa iria ser discreta, mas não foi, e quando casámos disseram que ia ser calma e não foi."

"Depois começou a focar-se em mim, parecia que estava na capa de um jornal todos os dias, foi uma experiência solitária. Quanto mais a imprensa te eleva, maior a queda. E eu tinha consciência disso", afirmou.

"Ao longo dos anos vêem-te como um bom produto que se coloca numa montra e vende bem, as pessoas fazem muito dinheiro contigo", lamentou.