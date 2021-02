Diana Bouça-Nova sofre com sequelas da Covid-19

01:30





A jornalista partilhou com os seguidores a imagem de um aparelho que usa diariamente e que diz ser o seu novo “melhor amigo”.







Diana Bouça-Nova anunciou no domingo que estava grávida através de uma imagem do filho, Francisco, de quatro anos, com uma ecografia na mão.