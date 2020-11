Diana Chaves afastada do marido devido a novo desafio profissional

O treinador, Guimarães, local onde está localizada a sede do clube da 1.ª Liga de futebol. Recorde-se que esta não é a primeira vez que Diana Chaves se vê afastada do marido devido às profissões de ambos.Juntos há 12 anos e com uma filha em comum, o casal já ultrapassou longos períodos separado pela distância.