Diana Chaves apoia César Peixoto em momento difícil

Diana Chaves mostrou ser uma namorada atenta e dedicada. A apresentadora demonstrou o seu apoio ao companheiro, César Peixoto, que está infetado com a Covid-19. Afastada do treinador do Moreirense, devido ao isolamento profilático, Diana decidiu matar as saudades através de uma videochamada. A estrela da SIC contou ainda com a ajuda da filha, Pilar, e juntas surpreenderam o técnico de futebol.

Nas redes sociais, a comunicadora fez questão de partilhar o registo fotográfico da videochamada, utilizando o emoji de um coração na legenda.

Apesar do treinador de Moreira de Cónegos cumprir quarentena, Diana mantém as suas rotinas e continua a apresentar o programa da SIC ao lado de João Baião.

Recorde-se que a apresentadora falou, recentemente, sobre o estado de saúde de César Peixoto, afirmando que este manifesta "alguns sintomas, mas está bem".