Diana Chaves aproveita dias de descanso com César Peixoto e filha em Menorca

01:30

Carolina Marques Dias

Diana Chaves está a aproveitar as suas férias de verão para descansar na companhia do noivo, César Peixoto, e da filha, Pilar, de nove anos. A primeira paragem da apresentadora da SIC e do treinador de futebol nestas férias foi a cidade de Veneza. Mas, após a passagem por terras italianas, Diana e César continuaram os seus dias de descanso em Menorca, Espanha, um destino conhecido pelas suas águas tépidas e muito transparentes.









Num dos dias que tem passado na ilha Balear, o casal aproveitou para navegar até alto-mar a bordo de um iate. Embora Diana Chaves e César Peixoto partilhem alguns dos registos das férias, o casal tem optado por manter em segredo muitos dos locais por onde tem passado. “Por aí, pelo Mundo”, tem sido desta forma que o treinador tem identificado os destinos de férias. As fotos são, muitos vezes, tiradas pela filha de ambos.

Embora estes dias passados em Veneza e em Menorca sejam as suas férias ‘grandes’, a colega de João Baião nas manhãs da SIC (‘Casa Feliz’) já tinha conseguido ‘fugir’ alguns dias do trabalho no mês de julho (esteve com a família no Algarve).