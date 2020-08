Diana Chaves aproveita folga para descansar ao lado da família

17 ago 2020 • 18:14

Diana Chaves aproveitou o fim-de-semana de descanso para relaxar à beira-mar na companhia da família. A apresentadora, que foi substituída por Débora Monteiro na apresentação do ‘Domingão' ao lado de João Baião, este domingo, dia 17 de agosto, fez questão de partilhar o momento de descanso com os seguidores nas redes sociais.



Na fotografia que partilhou, a comunicadora de 39 anos surge a sorrir enquanto contempla o mar.

À semelhança da estrela da SIC, o companheiro, César Peixoto, partilhou uma fotografia em que surge com a filha do casal, Pilar, de oito anos no mesmo local.

Recorde-se que Diana Chaves foi a escolhida por Daniel Oliveira para apresentar o programa matinal ‘Casa Feliz’ ao lado de João Baião, após a saída de Cristina Ferreira para a TVI.