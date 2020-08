Diana Chaves de férias no Norte para namorar

Aviver a um ritmo alucinante depois de assumir as manhãs da estação de Paço de Arcos com o programa ‘Casa Feliz’, que concilia com o programa ‘Domingão’ da SIC, Diana Chaves, de 39 anos, não abdica dos momentos a dois com o companheiro César Peixoto, longe das habituais rotinas.A apresentadora rumou com a cara-metade à zona Norte onde aproveitou ao máximo os momentos de cumplicidade com o noivo.Nas redes sociais, Diana e César não resistiram a partilhar o momento de ternura do casal que publicou uma fotografia na ponte D. Luís, que se destaca pela vista deslumbrante sob a cidade Invicta.Além do passeio a dois, o casal ainda desfrutou de um jantar romântico, à luz das velas, que evidencia a união do casal que mantém a relação há cerca de 11 anos.Desta vez, a filha Pilar, que costuma acompanhar os pais ficou fora dos planos a dois. Tratou-se de uma escapadinha romântica na qual o casal fez de tudo para colmatar o elevado ritmo de trabalho da apresentadora, que levou a família a alterar os planos de férias devido aos novos projetos profissionais de Diana.Apoio e dedicaçãoNuma altura em que a vida de Diana Chaves enfrentou uma enorme reviravolta, o rosto da SIC tem contado com o apoio fundamental de César Peixoto que aplaude as suas conquistas profissionais.O conhecido treinador, que foi dispensado do comando técnico do Desportivo de Chaves e continua com o futuro incerto, já tornou público o orgulho que sente pela conquista de Diana, que ganha cada vez mais destaque no canal.