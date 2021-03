Diana Chaves declara-se à filha Pilar e a César Peixoto: "Meus amores"

Discreta no que toca à sua vida pessoal,decidiu brindar os seguidores da sua conta de Instagram com um retrato inédito do companheiro,e da filha, de nove anos. Na legenda da iamgem, a apresentadora do programa 'Casa Feliz' da SIC não resisitiu a declarar-se aos seus 'mais que tudo', escreveu na foto onde o treinador de futebol surge a abraçar a filha de ambos.Rendidos à publicação ternurenta, foram muitos os seguidores que teceram rasgados elogios na caixa de comentários: "Que fotografia linda", "Seus lindos. Adoro", "Que maravilha de foto".Todavia, a beleza da pequena também não passou despercebida aos olhos dos internautas. "Linda como a mãe", "Linda a Pilar", "A pilar está grande e bonita", "Tão gira a menina", são alguns dos elogios que se podem ler.Recorde-se que Diana Chaves e César Peixoto estão juntos há 13 anos.