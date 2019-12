Diana Chaves e César Peixoto fazem esforços pela união dos filhos

Treinador regressa a Lisboa e mostra-se dedicado à família. Para trás ficaram as guerras do passado com a ‘ex’

18:39

As guerras familiares que opunham César Peixoto a Isabel Figueira por causa das obrigações parentais do filho em comum , Rodrigo, parecem estar ultrapassadas.O menino tem passado várias semanas com o pai, que abandonou a equipa técnica da Académica de Coimbra e regressou a Lisboa para os braços da companheira, Diana Chaves. A família volta assim a estar unida.Para celebrar o regresso definitivo a casa, a apresentadora preparou um jantar para recordar os bons momentos. Pais filhos sentaram-se à mesa e mostraram-se sempre cúmplices. Pilar, de oito anos, e Rodrigo, de 13, estão cada vez mais inseparáveis e não se coíbem em mostrar a proximidade que os une durante as brincadeiras captadas por César e Diana. "Família", escreveu o ex-futebolista como legenda da imagem ternurenta.Atriz quer voltar a ser mãeO regresso do treinador à capital representa uma oportunidade para Diana Chaves concretizar o desejo de voltar a ser mãe. A atriz revelou que ainda pretende voltar a ter outro bebé e só esperava estarem reunidas todas as condições para tal acontecer. Parece que esse momento chegou...