Diana Chaves e João Baião atrapalham-se ao esclarecer tabu sobre Cristina Ferreira na SIC

A carregar o vídeo ...

Dupla foi confrontada pela radialista Joana Marques sobre a polémica.

O assunto foi abordado esta quinta-feira no programa 'Casa Feliz' pela radialista Joana Marques.O certo é que a imagem da apresentadora foi apagada, quanto possível, da repitação do programa 'Terra Nossa' emitido no passado dia 21 de novembro.