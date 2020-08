Diana Chaves e João Baião com futuro em risco nas manhãs da SIC

18 ago 2020 • 13:25

Diana Chaves e João Baião poderão sair das manhãs da SIC. Segundo a TVMais, o programa ‘Casa Feliz’ vai sofrer alterações já no próximo mês de setembro e a dupla de apresentadores poderá ser alterada ou até mesmo sair.

"O João Baião e a Diana Chaves estão neste momento no ar, mas a dupla deverá sofrer alterações na reentré, mas isso a seu tempo será falado. Eles têm feito um excelente trabalho e, perante as circunstâncias em que tudo aconteceu, a SIC está-lhes muito grata", refere uma fonte à publicação.

"A casa vai entrar em obras para mudanças no cenário em estúdio no final de agosto. A ideia é que em setembro seja diferente (…) A ideia da casa vai manter-se, mas com algumas alterações", revelou a mesma fonte.

Recorde-se que ‘Casa Feliz’ foi a aposta da SIC para substituir o ‘Programa da Cristina’, uma vez que a apresentadora está de regresso à TVI.