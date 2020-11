Diana Chaves explica porque foi trabalhar após teste positivo de César Peixoto

"O César foi treinar o Moreirense no dia 10, passada terça-feira, e desde então não estivemos juntos. E quando ele foi ele fez dois testes, que estavam negativos".



Diana prometeu ainda reveçar mais pormenores sobre o caso positivo do pai da filha Pilar em conversa com especialista médico durante o matutino do terceiro canal.



O cerco aperta na SIC. Cláudia Vieira foi a primeira estrela do entretenimento a testar positivo à Covid-19. Agora foi o ator Paulo Rocha, que obrigou Júlia Pinheiro e vários colegas da novela 'Bate Coração' e ficarem em isolamento.

A estrela da SIC apareceu esta quinta-feira, 19 de novembro, ao lado de João Baião no programa 'Casa Feliz' e justificou o motivo pelo qual não ficou isolada em casa.